«Мне помогала судьба». Не стало Инны Чуриковой

Фото: Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться





Весть об уходе великой актрисы, звезды «Ленкома» и многочисленных советских и российских кинокартин — Инны Чуриковой — пришла неожиданно. Только на днях, 10 января 2022 года, директор театра Марк Варшавер говорил, что спектакли с ней стоят в февральской и мартовской афишах и что Чурикова сама очень хочет вернуться на сцену. «Ей хочется играть», — говорил еще в декабре ее супруг режиссер Глеб Панфилов. И до этого, осенью, она сама заявляла, что чувствует «созидательные силы» и тоскует по сцене, пообещав вновь начать играть, «как только организм скажет «Подъем!»



Но волшебного слова не прозвучало. «Яркая, невероятно талантливая и харизматичная, — вспоминает ее в телеграмме соболезнования министр культуры Ольга Любимова. — Ее многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране».

Серьезные проблемы со здоровьем у 79-летней звезды начались минувшим летом, после неудачного падения, повлекшего многочисленные травмы. Несмотря на скорую выписку домой, разлука со зрителем затянулась до бесконечности.



Чурикова родилась в семье москвичей, ученых, в эвакуации в башкирском городе Белебее. Сама она признавалась потом в интервью, что своей родины не видела, а когда спрашивала коллег, бывал ли там хоть кто-то из них, отозвался лишь Игорь Скляр, заявивший, что там «хороший водочный завод».

Вернувшись в Москву с мамой, девочка жила в коммунальной квартире. Тогда же — впервые ее привлекло лицедейство: Чурикова ходила в драмкружок домуправления, где дебютировала в качестве ведущей в спектакле про Петрушку. Ее следующей ролью, сыгранной на сцене клубе МГУ, стала… Вишенка. Это были «Приключения Чиполлино» Джанни Родари. Ведущей драмкружка и хореографии пришлось отпрашивать юную актрису у матери. «У нее явные способности!» — аргументировала та. «Мама отпустила, это было счастье», — вспоминала потом Инна Чурикова.



Увлечение постепенно переходило в профессию. По предложению подруги в старших классах школы будущая звезда «Ленкома» пошла на вступительные экзамены в театральную студию при драматическом театре им. К.С. Станиславского. Подругу не взяли, а Чурикову приняли, и та была счастлива. Потом был Щепкинский институт и дебют в МТЮЗе.



По поводу своей необычной внешности актриса не комплексовала: любовь матери сумела так помочь девочке поверить в свою красоту, что та чувствовала себя уверенно и знала, к чему в жизни идет. Но только после своей первой звездной роли — Марфушки-душеньки, наглой сестрицы Настеньки, в «Морозко», — сама охнула: страшная получилась — никто замуж не возьмет!



В роль юная актриса вжилась еще на пробах, когда Александр Роу посадил ее щелкать орехи — та принялась хрустеть так колоритно и увлеченно, что режиссер перепугался за зубы актрисы.



Но «страшненький» образ не помешал актрисе вскоре встретить свою любовь. Сыграв еще несколько характерных ролей, таких как буфетчица в «Стряпухе», она приглянулась режиссеру Глебу Панфилову, и тот пригласил ее на роль в фильме «В огне брода нет». В свою роль актриса влюбилась сразу. А как познакомилась, на «Ленфильме», с режиссером — и в него.



«У него был такой энергичный взгляд, такие глаза! Я посмотрела в эти глаза и поняла: что-то произойдёт с моей судьбой», — вспоминала она.

Потом у него же Чурикова сыграла в «Начале», и ее героиня в этой картине, по словам актрисы, ближе всего к ней настоящей. «Это я, как мне кажется», — говорила она потом про свою Пашу Строганову.



Актриса потом вспоминала, что мечтала сыграть Жанну д’Арк, но советское начальство денег на картину не выделило. У Панфилова получилось только дать эту роль ее персонажу, ткачихе, которую зовут играть в кино. Впрочем, и в таком воплощении роль Жанна д’Арк впечатлила Фредерика Миттерана, который сначала пригласил пару на съемки телепередачи для французского телевидения, где тогда работал, а потом, уже став министром культуры своей страны, наградил их орденами искусств и литературы.



В 1973 году Чурикова пришла в «Ленком» — Марк Захаров пригласил ее на главную женскую роль в спектакль «Тиль» с Николаем Караченцовым. В этих стенах актриса сыграла за почти полвека во множестве известных спектаклей — и самого Захарова, и Панфилова, и Тарковского, и Нюганена. Офелия и Гертруда, Аркадина и Женщина-комиссар. Она везде оставалась заметной, ее выходы запоминались.

В 1979 году, вместе с другими звездами «Ленкома», Чурикова сыграла в ленте «Тот самый Мюнхгаузен». Яркая роль коварной Якобины полюбилась миллионам советских зрителей.



«Я многому научился у этой великой актрисы, — говорил о ней Марк Захаров. — Её божественные импровизации, где высокая трагедия парадоксальным образом соседствует с комедийной стихией — легли в основу многих спектаклей «Ленкома»».



Сила ее драматической игры также запомнилась зрителям по роли железной Вассы, обманутой жены в «Военно-полевом романе», матери сложного подростка в «Курьере», Пелагеи Власовой в экранизации романа Горького «Мать», Нины — в «Ребре Адама».



Гротесковый талант актрисы проявился во всю мощь в 1990-е, когда она сыграла, например, Асю в сатире «Курочка Ряба», мать Кроликова в ленте «Ширли-мырли» (ее «Прости меня, Изенька, дуру грешную!» пошло в народ).





В 2015 году Василий Сигарев снял ее в эпизоде своей новогодней страшной сказки «Страна ОЗ», где Чурикова сыграла само воплощение милосердия посреди «провинциальной хтони».

Инна Чурикова была удостоена множества наград — она была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», премии «Золотая маска» «за выдающийся вклад в театральное искусство».

Из четырех десятков киноролей девять Чурикова сыграла в фильмах своего мужа Глеба Панфилова.

Сама она говорила, что ей «помогала судьба»: да, и ее тоже, как и некоторых ее героинь, не принимали, и с начальством были сложности. Но у нее в жизни был «главный» человек, который верил в нее — и который стал ее мужем. Отвечая на вопрос о том, в чем она не смогла бы себе отказать, актриса говорила: «В чувстве любви — к сыну и к мужу».



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»