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    Картаполов заявил, что весенний призыв, скорее всего, пройдет по старым правилам

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    Весенний призыв в России в 2023 году, вероятно, пройдет без увеличения возраста призывников. Об этом заявил в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    Ранее он говорил, что повышение призывного возраста возможно уже этой весной. Депутат допустил, что в ходе «переходного периода» по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет.

    «Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, он не будет реализован», — сказал 15 января Картаполов (цитата по ТАСС).

    Парламентарий уже отмечал, что решение о «смешанном варианте» призыва людей с 18 до 30 лет зависит от Минобороны РФ. Кроме того, он назвал «мечтами» идею об отправке на военные сборы не служивших в армии граждан России старше 30 лет. Эту инициативу выдвинул член комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

    В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет.

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