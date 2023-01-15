Картаполов заявил, что весенний призыв, скорее всего, пройдет по старым правилам

Весенний призыв в России в 2023 году, вероятно, пройдет без увеличения возраста призывников. Об этом заявил в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Ранее он говорил, что повышение призывного возраста возможно уже этой весной. Депутат допустил, что в ходе «переходного периода» по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет.



«Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, он не будет реализован», — сказал 15 января Картаполов (цитата по ТАСС).



Парламентарий уже отмечал, что решение о «смешанном варианте» призыва людей с 18 до 30 лет зависит от Минобороны РФ. Кроме того, он назвал «мечтами» идею об отправке на военные сборы не служивших в армии граждан России старше 30 лет. Эту инициативу выдвинул член комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

