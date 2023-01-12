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    От 18 до 30 лет — как «временный» вариант. Картаполов высказался о повышении призывного возраста и числе срочников

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    В России не планируют увеличивать число призывников на срочную службу из-за изменения призывного возраста. Об этом 12 января в эфире телеканала РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — рассказал он (цитата по ТАСС).

    По мнению Картаполова, срочники, которых будут призывать в 21 год, смогут заключать контракт практически сразу.

    Картаполов также подтвердил возможность «смешанного варианта» в рамках переходного периода, при котором будут призывать людей в возрасте от 18 до 30. Но подчеркнул, что последнее слово — за оборонным ведомством. «Это — один из возможных вариантов. Я полагаю, что этот вариант имеет право на жизнь. Какой изберет Министерство обороны — ну давайте с вами дождемся», — сказал депутат РБК.

    Ранее в Госдуме заявили, что изменение призывного возраста (с 21 года до 30 лет) может произойти уже этой весной, но для этого надо создать законодательную базу.

    Накануне «Фонтанка» писала, что верхняя граница призывного возраста может быть повышена до 30 лет уже в весенний призыв текущего года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что до его начала каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько призывников попадают под новые требования, и привести данные в соответствие с военным заданием.

    Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин при этом допустил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года также может начать действовать уже в 2023 году, но для начала нужно принять законодательную базу.

    В Кремле вопросы о призывном возрасте переадресовали в Минобороны.

    В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет.

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