От 18 до 30 лет — как «временный» вариант. Картаполов высказался о повышении призывного возраста и числе срочников

В России не планируют увеличивать число призывников на срочную службу из-за изменения призывного возраста. Об этом 12 января в эфире телеканала РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — рассказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Картаполова, срочники, которых будут призывать в 21 год, смогут заключать контракт практически сразу.
Картаполов также подтвердил возможность «смешанного варианта» в рамках переходного периода, при котором будут призывать людей в возрасте от 18 до 30. Но подчеркнул, что последнее слово — за оборонным ведомством. «Это — один из возможных вариантов. Я полагаю, что этот вариант имеет право на жизнь. Какой изберет Министерство обороны — ну давайте с вами дождемся», — сказал депутат РБК.
Ранее в Госдуме заявили, что изменение призывного возраста (с 21 года до 30 лет) может произойти уже этой весной, но для этого надо создать законодательную базу.