От 18 до 30 лет — как «временный» вариант. Картаполов высказался о повышении призывного возраста и числе срочников

В России не планируют увеличивать число призывников на срочную службу из-за изменения призывного возраста. Об этом 12 января в эфире телеканала РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — рассказал он (цитата по ТАСС).



По мнению Картаполова, срочники, которых будут призывать в 21 год, смогут заключать контракт практически сразу.

