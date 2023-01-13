    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    755мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.57eur73.11

    Молодых финнов наказали за экспресс-визит в Россию. Им было нужно лишь одно

    1631
    7 комментариев

    Окружной суд Южной Карелии в Финляндии оштрафовал пятерых молодых людей за международный визит. Фотосессия с необычным объектом обойдется каждому в 120 евро, сообщают 13 января финские СМИ.

    Инцидент произошел в районе Париккала в октябре прошлого года. Четверо фигурантов перешли границу, чтобы сфотографироваться с российским пограничным столбом. Пятый товарищ, который делал снимок, остался на финской стороне.

    Сторона обвинения считает, что 20-летние молодые люди находились в пограничной зоне без разрешения. Свою вину они признали, но на судебное заседание никто из них не пришел.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close