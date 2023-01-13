Молодых финнов наказали за экспресс-визит в Россию. Им было нужно лишь одно

Окружной суд Южной Карелии в Финляндии оштрафовал пятерых молодых людей за международный визит. Фотосессия с необычным объектом обойдется каждому в 120 евро, сообщают 13 января финские СМИ.

Инцидент произошел в районе Париккала в октябре прошлого года. Четверо фигурантов перешли границу, чтобы сфотографироваться с российским пограничным столбом. Пятый товарищ, который делал снимок, остался на финской стороне.



Сторона обвинения считает, что 20-летние молодые люди находились в пограничной зоне без разрешения. Свою вину они признали, но на судебное заседание никто из них не пришел.

