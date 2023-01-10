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    Шойгу рассказал о ближайших планах Минобороны по обновлению армии

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    Минобороны РФ примет меры по качественному обновлению вооруженных сил, чтобы сдерживать агрессию против России и ее союзников. Об этом 10 января заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

    Боевую учебу ВС РФ усовершенствуют на основе практик в Сирии и в зоне специальной военной операции. В 2023 году Россия будет повышать боевые возможности истребителей, бомбардировщиков и беспилотников. Планируется расширить арсенал современных ударных средств и довести до самого высокого уровня снаряжение и экипировку.

    «Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал Шойгу.

    Также Минобороны планирует улучшить механизмы по реагированию на гражданские инициативы. Некоторые из них «заслуживают большого внимания».

    Кроме того, Шойгу пообещал модернизировать военкоматы в 2023 году и продолжить развитие ядерной триады России.

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