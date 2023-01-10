Шойгу рассказал о ближайших планах Минобороны по обновлению армии

Минобороны РФ примет меры по качественному обновлению вооруженных сил, чтобы сдерживать агрессию против России и ее союзников. Об этом 10 января заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Боевую учебу ВС РФ усовершенствуют на основе практик в Сирии и в зоне специальной военной операции. В 2023 году Россия будет повышать боевые возможности истребителей, бомбардировщиков и беспилотников. Планируется расширить арсенал современных ударных средств и довести до самого высокого уровня снаряжение и экипировку.

«Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал Шойгу.