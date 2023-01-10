Всё идет по плану. Ученые рассказали, когда восстановится озоновый слой Земли

Озоновый слой Земли активно восстанавливается — если так пойдет и дальше, в течение двадцати лет он может вернуться к состоянию 1980 года. К такому выводу пришли ученые, поддерживаемые ООН, пишет 9 января «Интерфакс».



В отчете исследователей говорится, что за последние четыре года на планете стало гораздо меньше выбросов хлорфторуглеродов. Это разрушающее озон химическое вещество, особенно много которого выбрасывали фабрики Северо-Восточного Китая.