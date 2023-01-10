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    Всё идет по плану. Ученые рассказали, когда восстановится озоновый слой Земли

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    Озоновый слой Земли активно восстанавливается — если так пойдет и дальше, в течение двадцати лет он может вернуться к состоянию 1980 года. К такому выводу пришли ученые, поддерживаемые ООН, пишет 9 января «Интерфакс».

    В отчете исследователей говорится, что за последние четыре года на планете стало гораздо меньше выбросов хлорфторуглеродов. Это разрушающее озон химическое вещество, особенно много которого выбрасывали фабрики Северо-Восточного Китая.

    Если динамика сохранится, озоновый слой восстановится до значений 1980 года примерно к 2045 году в Арктике, а к 2066-му — в Антарктике. Этот процесс регулирует Монреальский протокол, заключенный в 1987 году, когда стало ясно, что над Антарктидой появились большие озоновые дыры.

    Международная договоренность предполагает, что страны сокращают производство и выброс озоноразрушающих веществ. Это важно, потому что озоновый слой защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Ослабление слоя усиливает поток солнечной радиации.

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