Всё идет по плану. Ученые рассказали, когда восстановится озоновый слой Земли

Озоновый слой Земли активно восстанавливается — если так пойдет и дальше, в течение двадцати лет он может вернуться к состоянию 1980 года. К такому выводу пришли ученые, поддерживаемые ООН, пишет 9 января «Интерфакс».
В отчете исследователей говорится, что за последние четыре года на планете стало гораздо меньше выбросов хлорфторуглеродов. Это разрушающее озон химическое вещество, особенно много которого выбрасывали фабрики Северо-Восточного Китая.
Если динамика сохранится, озоновый слой восстановится до значений 1980 года примерно к 2045 году в Арктике, а к
Международная договоренность предполагает, что страны сокращают производство и выброс озоноразрушающих веществ. Это важно, потому что озоновый слой защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Ослабление слоя усиливает поток солнечной радиации.