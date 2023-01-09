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    Спикер Госдумы Володин: В России остались 75,9 % иностранных компаний

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 9 января сообщил, что в России остались 75,9 % иностранных компаний.

    По его словам, освободившиеся ниши заполняет российский бизнес. В частности, производство лекарств выросло на 15 %. Большой рост показал выпуск одежды — 42 %.

    «В прошлом году принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь обязательно создание юридического лица в РФ. Также запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками», — добавил Володин.

    Кроме того, по его словам, офшорным компаниям запретят быть концессионерами в сфере ЖКХ — соответствующий законопроект прошёл первое чтение.

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