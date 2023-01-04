Даже больше, чем в предыдущие годы. В ЕС заявили, что газохранилища союза заполнены на 83%

Газохранилища Евросоюза заполнены на 83% — это на 13% больше, чем в это же время в предыдущие годы. Об этом 4 января заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.



Ее коллега Тим Макфи назвал текущий уровень наполненности хранилищ «здоровым», но признал, что подготовка к следующей зиме станет «вызовом» для Евросоюза (цитата по ТАСС).



В ноябре в Евросоюзе заявляли, что газа на зиму им хватит. В конце декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ — лимит установлен на уровне 180 евро за МВт·ч, механизм будет применяться с 15 февраля.

