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    Даже больше, чем в предыдущие годы. В ЕС заявили, что газохранилища союза заполнены на 83%

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    Газохранилища Евросоюза заполнены на 83% — это на 13% больше, чем в это же время в предыдущие годы. Об этом 4 января заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

    Ее коллега Тим Макфи назвал текущий уровень наполненности хранилищ «здоровым», но признал, что подготовка к следующей зиме станет «вызовом» для Евросоюза (цитата по ТАСС).

    В ноябре в Евросоюзе заявляли, что газа на зиму им хватит. В конце декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ — лимит установлен на уровне 180 евро за МВт·ч, механизм будет применяться с 15 февраля.

    Президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти с соблюдением «потолка», а также правительство установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ и услуги у иностранных партнеров.

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