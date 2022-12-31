Битва потолков. Правительство установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ у иностранных партнеров

Правительство РФ установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ и услуги у австрийской OMV и немецкой Wintetshall Dea. Лимиты содержатся в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном 31 декабря.



Так, предельная цена покупки газа, добытого на ачимовских залежах Уренгойского месторождения (разрабатывается «Газпромом» совместно с Wintershall Dea), составляет 2 550 рублей за 1 тыс. куб. м , газового конденсата — 16 370 рублей за тонну. Цена покупки газа с Южно-Русского месторождения (разрабатывается «Газпромом» вместе с OMV и Wintershall Dea) составит не более 2 390 рублей за 1 тыс. куб. м до входа в магистральный газопровод и не более 5 464 рублей после входа.