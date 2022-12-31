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    Битва потолков. Правительство установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ у иностранных партнеров

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    Правительство РФ установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ и услуги у австрийской OMV и немецкой Wintetshall Dea. Лимиты содержатся в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном 31 декабря.

    Так, предельная цена покупки газа, добытого на ачимовских залежах Уренгойского месторождения (разрабатывается «Газпромом» совместно с Wintershall Dea), составляет 2 550 рублей за 1 тыс. куб. м, газового конденсата — 16 370 рублей за тонну. Цена покупки газа с Южно-Русского месторождения (разрабатывается «Газпромом» вместе с OMV и Wintershall Dea) составит не более 2 390 рублей за 1 тыс. куб. м до входа в магистральный газопровод и не более 5 464 рублей после входа.

    Максимальные цены покупки газа и услуг «Газпромом» у этих компаний «распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 года, и применяются до 1 октября 2023 года», говорится в документе.

    22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать голубое топливо у совместных предприятий «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

    Ранее министры энергетики стран Евросоюза договорились об ограничении цен на газ. Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Лимит установлен на уровне € 180 за МВт·ч. При этом допускается возможность приостановки действия потолка в случае выявления рисков для безопасности энергоснабжения, финансовой стабильности, потоков газа внутри ЕС или рисков увеличения спроса на газ.

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