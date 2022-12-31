Битва потолков. Правительство установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ у иностранных партнеров

Правительство РФ установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ и услуги у австрийской OMV и немецкой Wintetshall Dea. Лимиты содержатся в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном 31 декабря.
Так, предельная цена покупки газа, добытого на ачимовских залежах Уренгойского месторождения (разрабатывается «Газпромом» совместно с Wintershall Dea), составляет
Максимальные цены покупки газа и услуг «Газпромом» у этих компаний «распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 года, и применяются до 1 октября 2023 года», говорится в документе.
22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать голубое топливо у совместных предприятий «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Ранее министры энергетики стран Евросоюза договорились об ограничении цен на газ. Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Лимит установлен на уровне