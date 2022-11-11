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    В Евросоюзе заявили, что им хватит газа на зиму

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    Евросоюз накопил достаточно газа, чтобы обеспечить потребности предстоящей зимой. Об этом 11 ноября заявил еврокомиссар Паоло Джентилони.

    «Текущие уровни заполнения хранилищ газом кажутся достаточными, чтобы позволить нашим экономикам пройти эту зиму», — сказал чиновник (цитата по РИА Новости).

    По его словам, Евросоюз сможет избежать дефицита газа до конца 2024 года, если продолжит политику снижения спроса и диверсификации поставок.

    Сейчас, согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, подземные газовые хранилища ЕС наполнены примерно на 95%.

    Ранее стало известно, что с января по октябрь 2022 года страны Евросоюза закупили 105 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (64 млрд). Как отмечает «Коммерсант», за счет поставок СПГ государства ЕС успели быстро заполнить газохранилища на зиму.

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    Комментарии 26

    Borze11 Ноя 2022 в 18:10
    свистят
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