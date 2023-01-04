В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову и начали сносить Т-34

В украинском городе Днепропетровске 4 января демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову и начали демонтаж памятника-танка Т-34, посвященного генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



До этого там демонтировали памятники летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, поэту Александру Пушкину. По словам мэра города Бориса Филатова, памятники, связанные с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».



19-летний Александр Матросов погиб в 1943 году, закрыв грудью амбразуру немецкого дота в псковской деревне Чернушки. По официальной версии, он родился в Днепре (в то время город назывался Екатеринослав).

