В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову. Для основателей города это не первый раз

Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы на Украине ночью 29 декабря. Это происходило одновременно со сносом памятника Екатерине II и её сподвижникам — основателям Одессы. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на местные СМИ и горсовет Одессы.



Депутаты горсовета Одессы проголосовали за переносы памятников 30 ноября. Их планируется отправить на хранение в Одесский национальный художественный музей.



Памятник Екатерине, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, установили в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали и только в 2007 году вернули на место.

