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    В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову. Для основателей города это не первый раз

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    Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы на Украине ночью 29 декабря. Это происходило одновременно со сносом памятника Екатерине II и её сподвижникам — основателям Одессы. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на местные СМИ и горсовет Одессы.

    Депутаты горсовета Одессы проголосовали за переносы памятников 30 ноября. Их планируется отправить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

    Памятник Екатерине, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, установили в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали и только в 2007 году вернули на место.

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    ОдессаСнос памятников
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