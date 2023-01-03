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    Криштиану Роналду заявил, что больше не сыграет в Европе

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    Знаменитый португальский нападающий, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил, что больше никогда не сыграет в Европе. Такое заявление 37-летний футболист сделал во время своей первой пресс-конференции в качестве игрока аравийского клуба «Аль-Наср» 3 января.

    «Моя работа в Европе закончена. Я играл в самых важных командах и выиграл с ними всё. Сейчас для меня новое испытание в Азии», — цитирует Криштиану Роналду «Спорт-Экспресс».

    «Фонтанка» писала, что Криштиану Роналду перешёл в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» в последний день 2022 года. По данным СМИ, общая сумма контракта оценивается примерно в 100 миллионов евро. Столько же Роналду может получить по рекламным соглашениям.

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