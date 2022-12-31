Криштиану Роналду подписал контракт с арабским клубом «Аль-Наср»

Криштиану Роналду перешел в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Информацию об этом подтверждает сама команда в официальных социальных сетях.



«Это больше, чем просто история. Это трансфер, который не только вдохновит наш клуб на новые успехи, но и вдохновит нашу лигу и будущие поколения стать лучшей версией себя», – гласит сообщение (цитата по ТАСС).

Согласно предварительной информации, соглашение подписано до 2025 года.

По данным СМИ, общая сумма контракта оценивается примерно в 100 миллионов евро. Столько же Роналду может получить по рекламным соглашениям. Подобный расклад сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом во всем мире.