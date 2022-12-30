Педофилам под надзором хотят запретить посещать российские школы, лагеря и детские площадки

МВД России предложило законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения для людей с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию. Им могут запретить посещать школы, детски площадки и лагеря.



Документ 30 декабря опубликован на федеральном портале правовых актов. Профилактическое воздействие на указанных лиц будет проявляться «в виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления, детских игровых и спортивных площадок», говорится в пояснительной записке.

