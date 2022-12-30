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    Педофилам под надзором хотят запретить посещать российские школы, лагеря и детские площадки

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    МВД России предложило законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения для людей с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию. Им могут запретить посещать школы, детски площадки и лагеря.

    Документ 30 декабря опубликован на федеральном портале правовых актов. Профилактическое воздействие на указанных лиц будет проявляться «в виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления, детских игровых и спортивных площадок», говорится в пояснительной записке.

    Изменения могут внести в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

    Отмечается, что лица с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего потенциально опасны для общества.

    В начале года в России ввели пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Президент РФ Владимир Путин в начале декабря также подписал закон, предусматривающий наказание за пропаганду педофилии: штрафы от 200 до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, и от 1 до 10 млн рублей — для юрлиц.

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