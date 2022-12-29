ТАСС: ВСУ не отрицают, что упавшая в Белоруссии С-300 могла быть украинской

Представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) не стал отрицать, что упавшая на территории Белоруссии ракета С-300 могла быть выпущена именно ими. Об этом вечером 29 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната.



«Такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств — какие-то обломки могут попадать», — отметил он (цитата по ТАСС).

С заявлением выступило и Минобороны Украины. Как сообщает агентство, военное ведомство заявило о готовности участвовать в расследовании инцидента. В том числе с помощью привлеченных экспертов. Правда, в качестве условия было названо отсутствие их связей с Россией.