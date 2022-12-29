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    Боевые действия на Украине

    ТАСС: ВСУ не отрицают, что упавшая в Белоруссии С-300 могла быть украинской

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    Представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) не стал отрицать, что упавшая на территории Белоруссии ракета С-300 могла быть выпущена именно ими. Об этом вечером 29 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

    «Такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств — какие-то обломки могут попадать», — отметил он (цитата по ТАСС).

    С заявлением выступило и Минобороны Украины. Как сообщает агентство, военное ведомство заявило о готовности участвовать в расследовании инцидента. В том числе с помощью привлеченных экспертов. Правда, в качестве условия было названо отсутствие их связей с Россией.

    ПВО вооруженных сил Белоруссии сработало в первой половине дня 29 декабря. Позднее появились сообщения о том, что в Брестской области была сбита выпущенная с территории Украины ракета С-300.

    Подобный инцидент — не первый за последние месяцы. Так, 15 ноября украинская ракета упала в Люблинском воеводстве Польши. Погибли два человека.

    В октябре идентичные ракетам С-300 обломки упали на территории населенного пункта Наславча в Молдавии. Аналогичный инцидент произошел 5 декабря.

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