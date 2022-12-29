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    В Минобороны Белоруссии сообщили подробности о падении украинской ракеты

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    2 комментария

    Министерство обороны Белоруссии официально прокомментировало инцидент с падением украинской ракеты на территории республики. Её сбили системы ПВО, сообщается во второй половине дня 29 декабря в телеграм-канале ведомства.

    Обломки ракеты обнаружили на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины, уточнили в минобороны Белоруссии.

    «Фонтанка» писала, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром в четверг. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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    Комментарии 2

    Otkating29 Дек 2022 в 16:11
    вЕРЮ.
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