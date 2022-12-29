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    СМИ сообщили о падении украинской ракеты в Белоруссии

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    На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Это произошло в промежутке с 10:00 до 11:00 в четверг, 29 декабря, сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

    Уточняется, что президент Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о происшествии. В настоящий момент сотрудники белорусского СК и минобороны устанавливает причины падения.

    Также СМИ сообщают о двух основных версиях произошедшего: залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше, либо украинская ракета была сбита системами ПВО Белоруссии.

    Сведений о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало.

    Позднее в Минобороны Белоруссии сообщили ТАСС, что украинская ракета упала неподалеку от города Иваново в Брестской области.

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