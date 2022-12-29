СМИ сообщили о падении украинской ракеты в Белоруссии

На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Это произошло в промежутке с 10:00 до 11:00 в четверг, 29 декабря, сообщает белорусское государственное агентство БелТА.
Уточняется, что президент Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о происшествии. В настоящий момент сотрудники белорусского СК и минобороны устанавливает причины падения.
Также СМИ сообщают о двух основных версиях произошедшего: залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше, либо украинская ракета была сбита системами ПВО Белоруссии.
Сведений о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало.
Позднее в Минобороны Белоруссии сообщили ТАСС, что украинская ракета упала неподалеку от города Иваново в Брестской области.