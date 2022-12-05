Полиция Молдавии нашла ракету, упавшую у границы с Украиной. Эксперты считают, что это обломки украинской С-300

Патруль пограничной полиции Молдавии обнаружил ракету, упавшую недалеко от города Бричень, возле границы с Украиной. О находке взрывоопасного объекта в понедельник, 5 декабря, сообщает информационный правительственный портал Prima Sursă.
В соответствии с планами действий МВД пограничная полиция усилила патрулирование в зоне ответственности комиссариатов Бричень и Окница, уточняется в сообщении. В настоящий момент район, в котором была найдена ракета, изолирован и оцеплен полицией и пограничниками. На место выехали представители специализированных экстренных служб.
При этом, судя по опубликованным фото и по словам специалистов, упавшие в Молдавии части ракеты предварительно идентифицируются как фрагменты разгонного блока украинской зенитной ракеты, выпущенной ЗРК С-300. Напомним, похожий инцидент недавно произошел в Польше.