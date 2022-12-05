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    Полиция Молдавии нашла ракету, упавшую у границы с Украиной. Эксперты считают, что это обломки украинской С-300

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    8 комментариев

    Патруль пограничной полиции Молдавии обнаружил ракету, упавшую недалеко от города Бричень, возле границы с Украиной. О находке взрывоопасного объекта в понедельник, 5 декабря, сообщает информационный правительственный портал Prima Sursă.

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    В соответствии с планами действий МВД пограничная полиция усилила патрулирование в зоне ответственности комиссариатов Бричень и Окница, уточняется в сообщении. В настоящий момент район, в котором была найдена ракета, изолирован и оцеплен полицией и пограничниками. На место выехали представители специализированных экстренных служб.

    При этом, судя по опубликованным фото и по словам специалистов, упавшие в Молдавии части ракеты предварительно идентифицируются как фрагменты разгонного блока украинской зенитной ракеты, выпущенной ЗРК С-300. Напомним, похожий инцидент недавно произошел в Польше.

    Инцидент с падением ракеты произошел 15 ноября в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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    Комментарии 8

    Диванный Эксперт05 Дек 2022 в 18:42
    Прежний раз хоть трактор смогли угробить. Как-то все равно кривее стреляют.
    +1−0
    ПАТИОТ05 Дек 2022 в 18:41
    в Украине падают только украинские ракеты. все остальнын точно попадают в цель😭
    +0−1
    Алик-105 Дек 2022 в 18:33
    Надо проконсультироваться с Польшей - как бы так извернуться, чтобы обвинить Россию, но отвести обвинения от Украинских ракетчиков. Которым не впервой, по Ту-154 засадили вообще в мирное время
    +1−2
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