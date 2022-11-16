Ракеты в Польше: первые реакции и предположения

Падение двух ракет на территорию польской деревни Пшеводув 15 ноября стало поводом для созыва совещания комитета нацбезопасности. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пошел на это «в связи с кризисной ситуацией».
Ряд СМИ сообщили, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению. Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса
В Польше в связи с инцидентом повысили готовность некоторых воинских частей. Местные СМИ опубликовали фото переброски техники к Пшеводуву. К полуночи в правительстве Польши отказались отвечать на какие-либо вопросы. Известно, что президент Анджей Дуда поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу активации
Белый дом в лице советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана также переговорил с главой бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севером. В пресс-релизе подчеркивается, что США не владеют информацией о подробностях инцидента, поэтому ничего не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. В Белом доме намерены выяснить всё, а уже после предпринимать какие-то дальнейшие шаги.
Источники Reuters утверждают, что послы НАТО встретятся 16 ноября по просьбе Польши на основании статьи 4 альянса.