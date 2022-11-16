Ракеты в Польше: первые реакции и предположения

Падение двух ракет на территорию польской деревни Пшеводув 15 ноября стало поводом для созыва совещания комитета нацбезопасности. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пошел на это «в связи с кризисной ситуацией».



Ряд СМИ сообщили, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению. Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300 , которыми оснащены ПВО Украины.