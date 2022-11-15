Падение ракет в Польше. Что известно к этому часу

Взрыв на зерносушилке в районе польской деревни Пшеводув Люблинского района унес жизни двух человек. Инцидент произошел около 15.40 по местному времени 15 ноября.

Польское министерство обороны говорит о том, что в ферму якобы попали именно российские ракеты, так как в этом время в регионах Украины фиксировались ракетные удары, сообщает издание Wiadomosci.gazeta.



В связи с ситуацией Комитет Совета Министров по делам национальной безопасности и обороны начал заседание в 19.00. По словам представителя правительства, подробности встречи будут предоставлены позже. Отмечается, что комитет был созван по просьбе премьер-министра и президента. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер призвал журналистов не публиковать неподтвержденную информацию.