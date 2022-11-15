Падение ракет в Польше. Что известно к этому часу

Взрыв на зерносушилке в районе польской деревни Пшеводув Люблинского района унес жизни двух человек. Инцидент произошел около 15.40 по местному времени 15 ноября.
Польское министерство обороны говорит о том, что в ферму якобы попали именно российские ракеты, так как в этом время в регионах Украины фиксировались ракетные удары, сообщает издание Wiadomosci.gazeta.
В связи с ситуацией Комитет Совета Министров по делам национальной безопасности и обороны начал заседание в 19.00. По словам представителя правительства, подробности встречи будут предоставлены позже. Отмечается, что комитет был созван по просьбе премьер-министра и президента. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер призвал журналистов не публиковать неподтвержденную информацию.
«Попадание российских ракет на территорию члена НАТО — это очень опасная эскалация со стороны Кремля, Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными. Россия будет нести полную ответственность за все последствия», — заявили в МИДе Латвии.
Министр обороны Артис Пабрикс выразил соболезнование «польским братьям по оружию» и добавил, что Латвия «осуждает это преступление».
Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что США в курсе сообщений о падении ракет в Польше, однако не могут подтвердить, что они являются российскими.
В Минобороны РФ причастность к инциденту отрицают, заявляя, что случившееся является провокацией. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении военного ведомства.
На фарме в Пшеводуве сейчас работают следователи и военные. Местные СМИ сообщают о военных самолетах, которые поднялись в воздух с польского аэродрома возле города Томашув-Любельски.