Молдавия выдворяет сотрудника российского посольства после падения фрагментов ракеты на территорию страны

Инцидент с падением фрагментов ракеты на территории Молдавии привел к дипломатическим решениям. Страна решила выдворить сотрудника российского посольства. Об этом 31 октября заявили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики, пишет ТАСС.
В ведомстве отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре Украины несут угрозу и энергетической безопасности Молдавии.
МИД России пообещал дать соответствующий ответ на решение Кишинева.
Ранее днем пресс-служба МВД Молдавии заявила, что ракета, сбитая украинскими военными, упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области. Пострадавших не было, в нескольких домах оказались выбиты окна.