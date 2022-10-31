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    Боевые действия на Украине

    Молдавия выдворяет сотрудника российского посольства после падения фрагментов ракеты на территорию страны

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    Инцидент с падением фрагментов ракеты на территории Молдавии привел к дипломатическим решениям. Страна решила выдворить сотрудника российского посольства. Об этом 31 октября заявили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики, пишет ТАСС.

    В ведомстве отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре Украины несут угрозу и энергетической безопасности Молдавии.

    МИД России пообещал дать соответствующий ответ на решение Кишинева.

    Ранее днем пресс-служба МВД Молдавии заявила, что ракета, сбитая украинскими военными, упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области. Пострадавших не было, в нескольких домах оказались выбиты окна.

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