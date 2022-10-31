Молдавия выдворяет сотрудника российского посольства после падения фрагментов ракеты на территорию страны

Инцидент с падением фрагментов ракеты на территории Молдавии привел к дипломатическим решениям. Страна решила выдворить сотрудника российского посольства. Об этом 31 октября заявили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики, пишет ТАСС.



В ведомстве отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре Украины несут угрозу и энергетической безопасности Молдавии.



МИД России пообещал дать соответствующий ответ на решение Кишинева.

