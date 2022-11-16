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    Несчастный случай? Президент Польши сказал, чья ракета перепугала всех

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    Падение ракеты на территории Польши не было атакой в отношении страны. Также нет доказательств, что ее запустила Россия. Об этом 16 ноября заявил польский президент Анджей Дуда, пишет газета Rzeczpospolita.

    По его словам, вероятно, упала ракета системы С-300. Как отмечает Wyborcza, произошедшее Дуда назвал «несчастным случаем».

    «У нас нет доказательств того, что ракета была запущена российской стороной, есть много указаний на то, что это была ракета, запущенная украинскими силами», — сообщил глава государства.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что взрыв в Польше вызван ракетой украинской ПВО. В Кремле также отрицают вину России в произошедшем.

    Инцидент с падением ракеты произошел во вторник в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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