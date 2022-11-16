Несчастный случай? Президент Польши сказал, чья ракета перепугала всех

Падение ракеты на территории Польши не было атакой в отношении страны. Также нет доказательств, что ее запустила Россия. Об этом 16 ноября заявил польский президент Анджей Дуда, пишет газета Rzeczpospolita.



По его словам, вероятно, упала ракета системы С-300. Как отмечает Wyborcza, произошедшее Дуда назвал «несчастным случаем».

«У нас нет доказательств того, что ракета была запущена российской стороной, есть много указаний на то, что это была ракета, запущенная украинскими силами», — сообщил глава государства.

