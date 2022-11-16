Ракеты упали на территории Польши. Что говорит Кремль?

Россия не виновата в падении ракеты на территории Польши, американцы сдержанно и профессионально отреагировали на инцидент. Такие заявления сделали 16 ноября в Кремле.

«Нет, не видим [вины]», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос иностранных СМИ, есть ли вина России в падении ракеты на территорию Польши, если оно косвенно связано со взрывами на территории Украины.

Представитель Кремля, передает ТАСС, заявил, что «Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами».