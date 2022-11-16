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    Ракеты упали на территории Польши. Что говорит Кремль?

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    Россия не виновата в падении ракеты на территории Польши, американцы сдержанно и профессионально отреагировали на инцидент. Такие заявления сделали 16 ноября в Кремле.

    «Нет, не видим [вины]», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос иностранных СМИ, есть ли вина России в падении ракеты на территорию Польши, если оно косвенно связано со взрывами на территории Украины.

    Представитель Кремля, передает ТАСС, заявил, что «Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами».

    Также Песков обратил внимание, что американская сторона, в том числе и президента США Джо Байден, проявили сдержанную и профессиональную реакцию, нежели европейские коллеги.

    «Есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны, американского президента», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Также пресс-секретарь главы государства указал на «оголтелые, русофобские заявления» Польши.

    Кроме того, Кремль видит несоразмерность реакции Европы на падение ракеты Польше и произошедший ранее подрыв «Северных потоков».

    «Тогда такой реакции не было. И никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», — добавил Песков.

    Американский лидер Джо Байден рассказал, что взрыв в Польше вызван ракетой украинской ПВО. Президент США поделился этой информацией с партнерами по альянсу и G7.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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