Ракеты упали на территории Польши. Что говорит Кремль?

Россия не виновата в падении ракеты на территории Польши, американцы сдержанно и профессионально отреагировали на инцидент. Такие заявления сделали 16 ноября в Кремле.
«Нет, не видим [вины]», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос иностранных СМИ, есть ли вина России в падении ракеты на территорию Польши, если оно косвенно связано со взрывами на территории Украины.
Представитель Кремля, передает ТАСС, заявил, что «Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами».
Также Песков обратил внимание, что американская сторона, в том числе и президента США Джо Байден, проявили сдержанную и профессиональную реакцию, нежели европейские коллеги.
«Есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны, американского президента», — сказал он (цитата по ТАСС).
Также пресс-секретарь главы государства указал на «оголтелые, русофобские заявления» Польши.
Кроме того, Кремль видит несоразмерность реакции Европы на падение ракеты Польше и произошедший ранее подрыв «Северных потоков».
«Тогда такой реакции не было. И никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», — добавил Песков.