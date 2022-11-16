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    Reuters: Байден рассказал членам НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО

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    Американский президент Джо Байден рассказал, что взрыв в Польше вызван ракетой украинской ПВО. Об этом 16 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

    Байден поделился этой информацией с партнерами по альянсу и G7.

    Как стало известно утром 16 ноября, ракета, упавшая в Польше, была выпущена, по предварительным данным, украинской стороной, чтобы сбить российскую ракету. Об этом рассказало агентство AP со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

    Ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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