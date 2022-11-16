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    Ракеты упали в Польше, погибли люди. Что известно к этому часу

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    Фото: Скрин Telewizja Republika
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    После сообщений о падении ракет на территории польской деревни Пшеводув, где погибли два человека, представители стран НАТО провели консультации, встречи и делают осторожные выводы. «Фонтанка» собрала всё, что стало известно за прошедшую ночь.

    Власти Польши не располагают точными данными о том, кто выпустил ракету. Польский президент Анджей Дуда заявил, что «никаких однозначных доказательств» пока нет.

    «Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но всё ещё выясняется», — сказал он.

    На Бали прошла экстренная встреча мировых лидеров, на которой обсуждалось падение ракеты в Польше. В переговорах участвовали: президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Макрон, премьер Японии Фумио Кисида и другие европейские лидеры. Подробностей о происходившем на встрече на данный момент нет.


    За минувшую ночь прошла плотная коммуникация представителей западных стран. Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО. МИД Великобритании сообщил, что находится в контакте с Варшавой. Макрон предложил Польше помощь в расследовании инцидента. Польский лидер Дуда поговорил с канцлером ФРГ Шольцем, премьером Британии Сунаком и премьер-министром Италии Мелони.

    Вскоре на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда рассказал, что к расследованию падения ракет подключатся эксперты из США. «[Они] помогут нам расследовать это трагическое происшествие. Это будут общие, союзнические действия», — сказал он.

    Как сообщает телеканал CNN, траекторию упавшей ракеты смог отследить самолет НАТО. Данные с курсом ракеты предоставили НАТО и Польше. Подробности не уточняются.

    Однако президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты, упавшей в восточной части Польши, с территории России. Американский лидер ознакомился с предварительными данными, и, по его словам, траектория полета снаряда противоречит утверждениям о запуске из РФ.

    Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не торопиться с выводами. «Советую всем проанализировать факты, прежде чем поспешно делать выводы. Очевидно, что ущерб от прямого ракетного удара был бы значительно больше», — заявил представитель России.

    МИД Польши вызвал к себе посла России в Варшаве Сергея Андреева «с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения» из-за падения ракеты в Польше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу CNN, что не обладает информацией по инциденту в Польше.

    Как стало известно утром 16 ноября, ракета, упавшая в Польше, была выпущена, по предварительным данным, украинской стороной, чтобы сбить российскую ракету. Об этом рассказало агентство AP со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

    Фото: Скрин Telewizja Republika

    Ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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