Ракеты упали в Польше, погибли люди. Что известно к этому часу

После сообщений о падении ракет на территории польской деревни Пшеводув, где погибли два человека, представители стран НАТО провели консультации, встречи и делают осторожные выводы. «Фонтанка» собрала всё, что стало известно за прошедшую ночь.

Власти Польши не располагают точными данными о том, кто выпустил ракету. Польский президент Анджей Дуда заявил, что «никаких однозначных доказательств» пока нет.

«Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но всё ещё выясняется», — сказал он.