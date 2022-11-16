Байден усомнился в том, что упавшая в Польше ракета была выпущена из РФ

Президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты, упавшей в восточной части Польши, с территории России. Американский лидер ознакомился с предварительными данными, и, по его словам, траектория полета снаряда противоречит утверждениям о запуске из РФ.

«По предварительным данным, это опровергается. Я не хочу говорить об этом до полного завершения расследования, но маловероятно в смысле траектории, что эта ракета была запущена из России. Посмотрим», — сказал Байден (цитата по The Guardian).