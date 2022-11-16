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    Байден усомнился в том, что упавшая в Польше ракета была выпущена из РФ

    1983
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    Президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты, упавшей в восточной части Польши, с территории России. Американский лидер ознакомился с предварительными данными, и, по его словам, траектория полета снаряда противоречит утверждениям о запуске из РФ.

    «По предварительным данным, это опровергается. Я не хочу говорить об этом до полного завершения расследования, но маловероятно в смысле траектории, что эта ракета была запущена из России. Посмотрим», — сказал Байден (цитата по The Guardian).

    Вечером во вторник польские СМИ сообщили о том, что в польской деревне Пшеводув Люблинского района упали две ракеты. Погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в связи со случившимся созвал срочное совещание комитета национальной безопасности.

    Ряд СМИ сообщили, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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