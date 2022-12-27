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    Пеле попрощался с родными

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    Состояние здоровья 82-летнего бразильского футболиста Пеле ухудшилось настолько, что он решил попрощался с родными и близкими. Об этом сообщает 27 декабря «Коммерсантъ».

    Акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид написал в соцсетях: «Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола Пеле медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что его состояние еще больше ухудшается».

    «Все, что мы можем сделать, это молиться за него»,— добавил предприниматель.

    Пеле борется с раком. В конце ноября он попал в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, поскольку потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. 22 декабря ему стало хуже.

    Пеле — единственный трехкратный чемпион мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии FIFA.

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