Пеле попрощался с родными

Состояние здоровья 82-летнего бразильского футболиста Пеле ухудшилось настолько, что он решил попрощался с родными и близкими. Об этом сообщает 27 декабря «Коммерсантъ».



Акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид написал в соцсетях: «Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола Пеле медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что его состояние еще больше ухудшается».



«Все, что мы можем сделать, это молиться за него»,— добавил предприниматель.



Пеле борется с раком. В конце ноября он попал в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, поскольку потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. 22 декабря ему стало хуже.

