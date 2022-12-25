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    «Оставлять нельзя из-за возможного паралича». Рогозин рассказал о предстоящей операции

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    Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится к операции. Извлекать осколок из его тела врачи собираются в понедельник, 26 декабря.

    «Я лежу, готовлюсь к операции», — рассказал агентству ТАСС сам Рогозин.

    По его словам, осколок застрял в шейном позвонке. Врачи решают, как с ним быть.

    «Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема», — отметил Рогозин.

    По словам руководителя группы военных советников, почти все пострадавшие при обстреле в Донецке уже перевезены в Ростовскую область. Тех, кто ещё остался на месье, собираются эвакуировать, как только позволит их состояние.

    Рогозин был ранен вечером 21 декабря, в свой день рождения, при обстреле Донецка. Металлический осколок размером 8 на 6 мм вошёл выше правой лопатки недалеко от позвоночника, едва не задев лёгкое. Донецкие и ростовские врачи не решились на операцию, и Рогозина перевезли в Москву. Вместе с ним при обстреле пострадали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, военные советники и персонал гостиницы, два человека погибли.

    В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    В ноябре этого года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы Роскосмоса занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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    Дмитрий РогозинОперацияРанен

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