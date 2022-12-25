«Оставлять нельзя из-за возможного паралича». Рогозин рассказал о предстоящей операции

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится к операции. Извлекать осколок из его тела врачи собираются в понедельник, 26 декабря.



«Я лежу, готовлюсь к операции», — рассказал агентству ТАСС сам Рогозин.



По его словам, осколок застрял в шейном позвонке. Врачи решают, как с ним быть.



«Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема», — отметил Рогозин.



По словам руководителя группы военных советников, почти все пострадавшие при обстреле в Донецке уже перевезены в Ростовскую область. Тех, кто ещё остался на месье, собираются эвакуировать, как только позволит их состояние.

