Валюты взлетают: доллар выше 71 руб., евро — 76 руб.

Рубль на Мосбирже продолжает падение. Доллар и евро 22 декабря начали рост сразу после открытия торгов.
В частности, курс евро подскочил до 76 рублей. Курс доллара впервые с 29 апреля поднялся выше 71 рубля.
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Рубль на Мосбирже продолжает падение. Доллар и евро 22 декабря начали рост сразу после открытия торгов.
В частности, курс евро подскочил до 76 рублей. Курс доллара впервые с 29 апреля поднялся выше 71 рубля.
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