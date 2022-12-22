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    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    Валюты взлетают: доллар выше 71 руб., евро — 76 руб.

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    7 комментариев

    Рубль на Мосбирже продолжает падение. Доллар и евро 22 декабря начали рост сразу после открытия торгов.

    В частности, курс евро подскочил до 76 рублей. Курс доллара впервые с 29 апреля поднялся выше 71 рубля.

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