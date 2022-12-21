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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах

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    Вспомнить коронавирусные времена и вновь начать носить маски в общественных местах, но уже из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендовал москвичам столичный Роспотребнадзор 21 декабря.

    Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, москвичи обращаются в поликлиники с ОРВИ и гриппом активнее, чем во времена пандемии с коронавирусом.

    Губернатор Александр Беглов также ранее призвал петербуржцев подумать о защите здоровья и надеть маски, указав, что это стало бы качественной профилактикой гриппа и ОРВИ.

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