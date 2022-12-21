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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Больные москвичи штурмуют поликлиники

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    Москвичи обращаются в поликлиники с ОРВИ и гриппом активнее, чем во времена пандемии с коронавирусом, отметил столичный мэр Сергей Собянин.

    «В начале года у нас в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, с учетом ОРВИ, гриппа, количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч», — цитирует заявление Собянина 21 декабря MSK1.RU.

    Повышенная нагрузка легла и на стационары. В Москве рекордный уровень госпитализации детей.

    Тем временем Петербург обогнал Москву по числу госпитализаций с коронавирусом. А на карантин из-за гриппа и ОРВИ ушли около 500 классов.

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