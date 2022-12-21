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    COVID-19

    Петербург обогнал Москву по госпитализации с коронавирусом

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    Число суточных госпитализаций с коронавирусом в Петербурге оказалось выше, чем в Москве, следует из отчета федерального оперштаба от 21 декабря.

    За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 1 157 заражений, 221 госпитализацию, 15 смертей. В Москве — 1 929 заражений, 196 госпитализаций, 16 смертей. Всего по стране госпитализирован 1 341 человек, выявлено 7 442 новых случая COVID-19, подтверждено 59 летальных исходов.

    Как накануне сообщили в Роспотребнадзоре, рост коронавируса идет в 34 регионах России, в том числе в Москве и Петербурге. Петербуржцам уже рекомендовали самоизолироваться дома до Нового года.

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