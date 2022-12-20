Петербуржцам рекомендовали готовиться к Новому году в самоизоляции

Петербуржцам стоит самоизолироваться и готовиться к праздникам дома, рекомендует главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комздрава Петербурга Елена Дондурей.



«Я думаю, что нам нужно окончательно взять ответственность за своё здоровье в свои руки. И мы точно знаем о наших хронических заболеваниях, о наших слабых местах. И поэтому именно те люди, которые не считают себя здоровыми, имеют хроническую патологию, сейчас им нужно добровольно ограничить свои контакты. Заняться самоизоляцией и подготовкой к Новому году. Сейчас огромное количество интернет-магазинов, и я думаю, что в хорошей семейной домашней обстановке можно заняться покупками», — заявила Дондурей 20 декабря на пресс-конференции в ТАСС.

