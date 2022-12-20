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    Петербуржцам рекомендовали готовиться к Новому году в самоизоляции

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    Петербуржцам стоит самоизолироваться и готовиться к праздникам дома, рекомендует главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комздрава Петербурга Елена Дондурей.

    «Я думаю, что нам нужно окончательно взять ответственность за своё здоровье в свои руки. И мы точно знаем о наших хронических заболеваниях, о наших слабых местах. И поэтому именно те люди, которые не считают себя здоровыми, имеют хроническую патологию, сейчас им нужно добровольно ограничить свои контакты. Заняться самоизоляцией и подготовкой к Новому году. Сейчас огромное количество интернет-магазинов, и я думаю, что в хорошей семейной домашней обстановке можно заняться покупками», — заявила Дондурей 20 декабря на пресс-конференции в ТАСС.

    По её словам, подъем заболеваемости гриппом обычно продолжается 2–2,5 месяца. В течение первого месяца происходит выход на пик, затем начинается плато, а за ним следует снижение. Помочь справиться с эпидемией должны новогодние каникулы, которые приведут к разобщению людей.

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    Новый годГриппСамоизоляцияЗаболеваемость гриппом
    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ2

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