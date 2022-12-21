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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге новое гололёдное дело

    Сплошной каток. Видео о том, как выживает Петербург после ледяного дождя

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    «Фонтанка.ру»

    После оттепели и ледяного дождя улицы Петербурга превратились в опасный каток. Горожане вынуждены передвигаться цепочкой вдоль зданий и ограждений, чтобы случайно не уехать в травмпункт. Проезжая часть во имя целых костей тоже на время стала тротуаром.

    По информации «Фонтанки», к шести часам вечера основные стационары города приняли почти 150 пострадавших на скользких улицах.

    Автомобилистам не легче: чистить стекла от наледи приходится подручными средствами — в бой идут даже пилки, а затормозить на гололеде порой просто нереально.

    Синоптики предупреждают: расслабляться пока рано — самый сильный гололед начнется в ближайшее время, а тонкая корочка на дорогах рискует превратиться в настоящий панцирь.

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