Сплошной каток. Видео о том, как выживает Петербург после ледяного дождя

«Фонтанка.ру»
После оттепели и ледяного дождя улицы Петербурга превратились в опасный каток. Горожане вынуждены передвигаться цепочкой вдоль зданий и ограждений, чтобы случайно не уехать в травмпункт. Проезжая часть во имя целых костей тоже на время стала тротуаром.
По информации «Фонтанки», к шести часам вечера основные стационары города приняли почти 150 пострадавших на скользких улицах.
Автомобилистам не легче: чистить стекла от наледи приходится подручными средствами — в бой идут даже пилки, а затормозить на гололеде порой просто нереально.
Синоптики предупреждают: расслабляться пока рано — самый сильный гололед начнется в ближайшее время, а тонкая корочка на дорогах рискует превратиться в настоящий панцирь.