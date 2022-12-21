Пилка для ногтей или тёплый паркинг? Как водители в Петербурге встретили «адский лёд, что даже скребок не берёт»

Один из самых актуальных вопросов дня для петербургских автомобилистов 21 декабря — как чистить стёкла от корки льда. Читательница «Фонтанки» Таня соскребает лёд пилкой для ногтей. «Какие способы очистки стёкол знают телезрители?» — интересуется она.
Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предупредили коллег, что лучше выходить пораньше, чтобы оставить время на очистку стекла. Из обсуждаемых способов: обдув лобового стекла, скребки, размораживатель стёкол, дистанционный запуск двигателя и, наконец, тёплый паркинг.
«У меня лобовое очистилось легко, левый бок тоже, а вот справа смогла только окошко для обзора зеркала еле нашкрябать. Первый раз такой адский лёд, что даже скребок не берет», — делится Анна. «У меня трёхслойный покров был: иней, снег, а сверху лёд», — добавляет Александр.
«В 5 утра ехал, так куча подобных <...>, у которых даже боковые не очищены», — возмущается Михаил. Ему вторит Елена: «Ехала в 8 — такие же «красавцы»». «Ехал утром, видел чела на светофоре. Стоял: на лобовухе кружок, на боковых кружок, только заднее норм, даже зеркала все были во льду, но, видимо, он ими не пользуется», — рассказывает Юра.
Елена представляет «партию» пешеходов: «Пока дошла до метро, пальто коркой покрылось».
К середине дня гололёд в Петербурге значительно усилился — после ледяного дождя. Асфальт превратился в настоящий каток.