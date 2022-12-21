Шойгу объяснил, зачем проводили частичную мобилизацию: новости СВО за 21 декабря

По словам Сергея Шойгу, обучение сейчас проходят 150 тысяч мобилизованных Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 декабря.



Глава Минобороны предложил поднять призывной возраст Глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с докладом во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. Он сделал ряд предложений по улучшению армии, в том числе поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года. При этом он предложил поднять максимальный возраст призыва до 30 лет. Сейчас призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.



Кроме того, Шойгу считает необходимым довести численность ВС до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе 695 тысяч контрактников, а также принять меры по созданию группировки войск на северо-западе России.

Сколько мобилизованных находится в зоне боевых действий Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, рассказал, сколько мобилизованных находятся сейчас в зоне боевых действий, а сколько — в лагерях. По словам министра обороны РФ, обучение сейчас проходят 150 тысяч человек, «остальная половина находится в зоне боевых действий».



Всего, по данным Шойгу, в рамках частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. Еще 830 тысяч человек освобождены от мобилизации — для поддержания экономики.

— Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с начала частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещению и призыву граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу, — отметил Сергей Шойгу.



Зачем понадобилось проводить частичную мобилизацию

Глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, объяснил, зачем понадобилось проводить частичную мобилизацию. По его словам, это было необходимо для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий».

— Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация, — отметил глава Минобороны. — Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и вооруженных сил.



Частичная мобилизация в России завершилась в конце октября. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.

Новые разговоры о второй волне мобилизации Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания по итогам осенней парламентской сессии прокомментировала возможность объявления новой волны мобилизации в России.

— Второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке, — заявила Матвиенко.

Ранее в Кремле неоднократно высказывались по поводу сообщений о новой волне мобилизации. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «провокационными».



— Президент уже всё сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — заявлял Песков.

Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций». В Кремле опровергли и сообщения о том, что готовится обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он объявит о «мобилизации страны».



Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсии. Вводится уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Обучение диверсиям и создание сообществ для их совершения также становятся уголовно наказуемыми.

— Учитывая, что Россия проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроекта — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы, — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в США Белый дом подтвердил визит в США президента Украины Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден обсудит с Владимиром Зеленским дальнейшую стратегию боевых действий, санкции против России, а также военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. Администрация президента официально подтвердила, что предоставит Украине ЗРК Patriot. Украинские военные пройдут обучение в третьей стране, при этом в Белом доме заявили, что президент «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году» не отправит американские войска на Украину. Позднее в Белом доме сообщили, что Джо Байден распорядился о выделении военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поездку Зеленского в США, заявив, что это наряду с новыми поставками американского вооружения «не сулит ничего хорошего Украине».