Деньги, вода и шахты. О чем Путин говорил с главами ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющими обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником во вторник, 20 декабря, помимо безопасности обсудил социальные и экономические проблемы.



В частности, Путин пообещал, что сложные пациенты республиканских больниц ДНР могут быть переведены в федеральные медицинские центры, а плановая медицинская помощь жителям ЛНР в других регионах России будет проходить без сбоев.



Пушилин попросил ввести повышенные коэффициенты оплаты труда в прифронтовых районах ДНР и отметил, что в республике надо как можно скорее открыть МФЦ. Сейчас жители для оформления госуслуг ездят в Ростов-на-Дону. Кроме того, он затронул тему теплоснабжения и водоснабжения. Сейчас проблема решена только частично: в крупных городах (Донецке, Макеевке, Горловке) вода подаётся населению один раз в три дня на два часа.

