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    Деньги, вода и шахты. О чем Путин говорил с главами ДНР и ЛНР

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    Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющими обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником во вторник, 20 декабря, помимо безопасности обсудил социальные и экономические проблемы.

    В частности, Путин пообещал, что сложные пациенты республиканских больниц ДНР могут быть переведены в федеральные медицинские центры, а плановая медицинская помощь жителям ЛНР в других регионах России будет проходить без сбоев.

    Пушилин попросил ввести повышенные коэффициенты оплаты труда в прифронтовых районах ДНР и отметил, что в республике надо как можно скорее открыть МФЦ. Сейчас жители для оформления госуслуг ездят в Ростов-на-Дону. Кроме того, он затронул тему теплоснабжения и водоснабжения. Сейчас проблема решена только частично: в крупных городах (Донецке, Макеевке, Горловке) вода подаётся населению один раз в три дня на два часа.

    Пасечник попросил о субсидиях на уголь и дрова. Он также отметил, что больше половины шахтёров ЛНР ушли на фронт, и предложил дать оставшимся бронь от военной службы, а также обеспечить субсидии на выплаты зарплат. Он пожаловался на нерентабельность государственных шахт и на «копанки» — незаконную добычу угля. Такой уголь «каким-то образом легализуется, наверное, движется на ту же Украину, в ту же Европу и так далее». Решением, по его словам, могло бы стать включение добывающих предприятий в российскую госпрограмму по поставкам угля.

    Что касается безопасности, как уже сообщалось, Пушилин попросил Путина усилить ПВО, чтобы предотвращать обстрелы городов.

    Российский лидер охарактеризовал ситуацию в ЛНР как «весьма сложную». В ДНР она, по его словам, «не менее сложная, а может быть, даже и поострее», с учётом обстрелов Донецка.

    Эти встречи с Путиным стали для Пушилина и Пасечника первыми в статусе врио руководителей российских регионов — в предыдущий раз они встречались во время подписания договоров о вхождении республик в состав России, напоминает ТАСС. Ранее во вторник оба руководителя регионов получили в Кремле ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».

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