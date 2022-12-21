Деньги, вода и шахты. О чем Путин говорил с главами ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющими обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником во вторник, 20 декабря, помимо безопасности обсудил социальные и экономические проблемы.
В частности, Путин пообещал, что сложные пациенты республиканских больниц ДНР могут быть переведены в федеральные медицинские центры, а плановая медицинская помощь жителям ЛНР в других регионах России будет проходить без сбоев.
Пушилин попросил ввести повышенные коэффициенты оплаты труда в прифронтовых районах ДНР и отметил, что в республике надо как можно скорее открыть МФЦ. Сейчас жители для оформления госуслуг ездят в Ростов-на-Дону. Кроме того, он затронул тему теплоснабжения и водоснабжения. Сейчас проблема решена только частично: в крупных городах (Донецке, Макеевке, Горловке) вода подаётся населению один раз в три дня на два часа.
Пасечник попросил о субсидиях на уголь и дрова. Он также отметил, что больше половины шахтёров ЛНР ушли на фронт, и предложил дать оставшимся бронь от военной службы, а также обеспечить субсидии на выплаты зарплат. Он пожаловался на нерентабельность государственных шахт и на «копанки» — незаконную добычу угля. Такой уголь «каким-то образом легализуется, наверное, движется на ту же Украину, в ту же Европу и так далее». Решением, по его словам, могло бы стать включение добывающих предприятий в российскую госпрограмму по поставкам угля.
Что касается безопасности, как уже сообщалось, Пушилин попросил Путина усилить ПВО, чтобы предотвращать обстрелы городов.
Российский лидер охарактеризовал ситуацию в ЛНР как «весьма сложную». В ДНР она, по его словам, «не менее сложная, а может быть, даже и поострее», с учётом обстрелов Донецка.