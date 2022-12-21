Пушилин попросил Путина усилить ПВО, чтобы прекратить обстрелы городов ДНР

Обеспечить усиление ДНР современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов попросил президента России Владимира Путина врио главы ДНР Денис Пушилин 20 декабря. Стенограмму приводит пресс-служба Кремля.



«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим обстрелами городов просил бы вас об увеличении количества современных систем ПВО и усилении работы контрбатарейной», — сказал Пушилин.



По его словам, это позволит добиться того, чтобы не стреляли по крупным агломерациям ДНР, а также отодвинуть противника.

