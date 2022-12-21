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    Боевые действия на Украине

    Пушилин попросил Путина усилить ПВО, чтобы прекратить обстрелы городов ДНР

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    Обеспечить усиление ДНР современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов попросил президента России Владимира Путина врио главы ДНР Денис Пушилин 20 декабря. Стенограмму приводит пресс-служба Кремля.

    «Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим обстрелами городов просил бы вас об увеличении количества современных систем ПВО и усилении работы контрбатарейной», — сказал Пушилин.

    По его словам, это позволит добиться того, чтобы не стреляли по крупным агломерациям ДНР, а также отодвинуть противника.

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