«Тяжелый люкс — в прошлом»: почему россиянок оставляют без норковых шуб и предлагают носить зеленые из экомеха

Шубы всегда стоили недешево, а теперь подорожали еще сильнее Фото: архив НГС / NGS.RU Поделиться Поделиться





Шубы из натурального меха на российском рынке продолжают дорожать, а их ассортимент — сокращаться. Продавцы избегают паники, однако, по словам знатоков моды, вскоре тяжелые изделия из натурального меха могут остаться уделом «избранных».



Кусачие цены в кусачие морозы Цены на давно полюбившуюся россиянам норку подхлестывают санкции, последовавшие за ними проблемы с логистикой и странные шаги властей тех стран, где традиционно выводили этого зверька. Вкупе с этим темпы вывоза пушнины из России остаются на приличном уровне.

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2022 года в стране произвели свыше 336 тысяч невыделанных норковых шкур. Экспортировали — почти половину, 154 тысячи штук. Тем временем поставки норки из некоторых государств вообще остановились еще до введения санкций.

— В Дании в 2020 году в связи с вероятной угрозой распространения COVID-19 через животных подвергли уничтожению всё поголовье норок на зверофермах, в том числе здоровое, — указали в Россельхознадзоре. — Было убито порядка 17 миллионов животных. Аналогично поступили в Нидерландах, уничтожив по меньшей мере 1 миллион норок, в основном детенышей. О забое этих пушных зверей также сообщали власти Испании, Польши, Италии, Латвии и других стран.

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





В итоге цена на приличные модели норковых шуб (длина — ниже пояса) сегодня стартует приблизительно от 70 тысяч рублей в магазинах и от 50 тысяч рублей на рынках. Разумеется, наиболее адекватные варианты потребуют добавить сверху еще пару десятков тысяч.

По словам самих продавцов, за год рост стоимости составил порядка 30%. Примерно эту же цифру дает механическое сравнение предложений в позапрошлом, прошлом и текущем году.

— Опт из-за рубежа — это были Греция, Турция и Эмираты — вырос по стоимости еще в прошлом году, — рассказали корреспонденту MSK1.RU в салоне «Империя меха». — За ним, что логично, подросла и Россия. Качество? Сопоставимо. Нет такого, что российские шубы сильно проигрывают иностранным. Дизайн? У всех свои вкусы.



Вместе с тем предложение сокращается само по себе. Продавцы столичных салонов признаются, что еще в прошлом году выбора в «среднем» ценовом сегменте (около 80–100 тысяч рублей) было значительно больше.

— Хуже стало еще с начала коронавируса, — признались продавцы в одном из московских салонов. — Цены у оптовиков выросли, но покупать, кстати, не стали меньше. А куда денешься от наших холодов?

Спастись от холодов Профессиональные стилисты и эксперты в отрасли моды заверили корреспондента MSK1. RU, что спастись от русского мороза можно (и даже, как оказалось, нужно), не прибегая к дорогостоящим вариантам из натурального меха.



— Откажитесь от классической, устаревшей норковой шубы с капюшоном и огромными перламутровыми пуговицами, — советует стилист Ирина Камельянова. — Туда же — «замечательный» соболь полосками по миллиону.

Фото: Светлана Едреева Поделиться Поделиться





Светский обозреватель Анастасия Швецова-Крушинская подчеркивает, что тот же совет нам дадут все «вменяемые» стилисты.

— Во времена, когда весь мир топит за осознанность, в моде экомех, — указывает Крушинская. — Весь мир отходит от тяжелого люкса, из преимуществ за ним осталось только хорошее качество. А сейчас ценятся комфорт и экологичность.

Экомех действительно тренд текущего сезона. Обратить внимание на соответствующие модели советуют и сами продавцы. Впрочем, те оговариваются, что при наличии бюджета «лучше» сделать выбор в пользу классики просто потому, что в ней будет теплее.

Последний тезис — старая уловка производителей и продавцов, уверяют стилисты.

— Для себя я выбираю шубы из экомеха: они легкие, но при этом теплые, — отмечает Ирина Камельянова. — Кроме того, их можно купить сразу несколько и менять в зависимости от настроения, чего не скажешь о шубе из натурального меха.



Камельянова добавляет, что для любителей «натурального» подойдут экошубы на шерстяной основе. Они теплые и легкие, но при этом — довольно тонкие, что особенно важно тем, кто боится казаться крупнее в зимней одежде.

Фото: Инна Кузнецова Поделиться Поделиться





Как уже оговорилась стилист, экошубы «порадуют» любой кошелек. Вполне приличные модели шуб из экомеха, даже по словам опрошенных продавцов, торгуются в пределах 20–30 тысяч рублей.

— Минимальный бюджет? Я видела за 12 тысяч на маркетплейсе леопардовую экошубу, — говорит Камельянова. — Длинную, естественно. Колхоз? Леопард и рысь в этом сезоне на каком-то странном пике, его модно интегрируют в комплекты еще с прошлой зимы. Если ваши читатели хотят купить шубу на сезон, они смело могут брать леопарда, но я не уверена, что тренд сохранится в следующем сезоне.



Цвета текущего сезона — зеленый и голубой, подытоживает Анастасия Швецова-Крушинская. Стеснятся эксцентричных расцветок сейчас не стоит, тем более, что экошубу действительно можно без особой жалости заменить уже в следующем сезоне.

А вы носите шубы? Да, стремлюсь к красоте и роскоши Не могу — жалею животных и не хочу вредить экологии Нет, потому что слишком дорого, хотя очень хочется Есть и другая хорошая одежда