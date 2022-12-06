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    Суд на два месяца приостановил работу бара «Фогель». Проверка нашла санитарные нарушения, а компания все отрицает

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    2 комментария

    Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Их нашли в баре на Суворовском проспекте, куда в конце ноября заглядывала полиция вместе с Роспотребнадзором.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 28 ноября в бар «Фогель» на набережной Фонтанки пришли с проверкой. РПН обнаружил неубранные помещения, тараканов в холодильнике, повара без спецодежды и так далее. В самой компании заявили, что дело нужно прекратить в виду отсутствия состава.

    Суд приостановил работу бара на 60 суток.

    Как рассказывали в самом баре, причиной проверки якобы стала жалоба активиста-гееборца Тимура Булатова, который, как отмечают в заведении, там не бывал. Вероятно, получить его комментарий на этот счет не получится, так как мужчину недавно арестовали на 10 суток.

    Напомним, что в конце октября прошлого года «Фогель» был опечатан Роспотребнадзором из-за «нарушения санитарных норм». Полицейские пришли в заведение, когда там проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича. В июле 2022-го бар был вновь открыт, и там продолжили вести мероприятия.

    18 октября петербургский художник-акционист Павел Крисевич получил пять лет колонии общего режима за выстрел из охолощенного пистолета на Красной площади.

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    Комментарии 2

    26615735006 Дек 2022 в 21:57
    Der Vogel в переводе с немецкого - птица … а если точнее , то «птиц» , т.е. мужской род ! Интересно , какие такие нарушения санитарных норм можно найти в баре ? Да там по определению немножко антисанитарно :))) но … алкоголь убивает все микроорганизмы !
    +0−0
    26078160106 Дек 2022 в 21:51
    Откуда такая уверенность, что он – мужчина? Годы непримиримой борьбы вполне могли вызвать профессиональную деформацию.
    +0−0
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