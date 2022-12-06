Суд на два месяца приостановил работу бара «Фогель». Проверка нашла санитарные нарушения, а компания все отрицает

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Их нашли в баре на Суворовском проспекте, куда в конце ноября заглядывала полиция вместе с Роспотребнадзором.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 28 ноября в бар «Фогель» на набережной Фонтанки пришли с проверкой. РПН обнаружил неубранные помещения, тараканов в холодильнике, повара без спецодежды и так далее. В самой компании заявили, что дело нужно прекратить в виду отсутствия состава.
Суд приостановил работу бара на 60 суток.
Как рассказывали в самом баре, причиной проверки якобы стала жалоба активиста-гееборца Тимура Булатова, который, как отмечают в заведении, там не бывал. Вероятно, получить его комментарий на этот счет не получится, так как мужчину недавно арестовали на 10 суток.