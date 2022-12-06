Суд на два месяца приостановил работу бара «Фогель». Проверка нашла санитарные нарушения, а компания все отрицает

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Их нашли в баре на Суворовском проспекте, куда в конце ноября заглядывала полиция вместе с Роспотребнадзором.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 28 ноября в бар «Фогель» на набережной Фонтанки пришли с проверкой. РПН обнаружил неубранные помещения, тараканов в холодильнике, повара без спецодежды и так далее. В самой компании заявили, что дело нужно прекратить в виду отсутствия состава.

