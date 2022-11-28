Полиция и Роспотребнадзор снова пришли в бар «Фогель». Год назад его закрывали после акции в поддержку акциониста Крисевича

Бар «Фогель» на Суворовском проспекте снова оказался в центре внимания сотрудников Роспотребнадзора и полиции. Об этом 28 ноября рассказали «Фонтанке» в заведении.



По словам работников бара, из ведомств к ним пришли с «проверкой». Само заведение продолжает работу.

