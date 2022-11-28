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    Полиция и Роспотребнадзор снова пришли в бар «Фогель». Год назад его закрывали после акции в поддержку акциониста Крисевича

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    Бар «Фогель» на Суворовском проспекте снова оказался в центре внимания сотрудников Роспотребнадзора и полиции. Об этом 28 ноября рассказали «Фонтанке» в заведении.

    По словам работников бара, из ведомств к ним пришли с «проверкой». Само заведение продолжает работу.

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    «Фонтанка» направила запросы в городское ГУ МВД и Управление Роспотребнадзора.

    Напомним, что в конце октября прошлого года «Фогель» был опечатан Роспотребнадзором из-за «нарушения санитарных норм». Полицейские пришли в заведение, когда там проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича. В июле 2022-го бар был вновь открыт, и там продолжили вести мероприятия.

    18 октября петербургский художник-акционист Павел Крисевич получил пять лет колонии общего режима за выстрел из охолощенного пистолета на Красной площади.

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