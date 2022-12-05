Гееборец Булатов за решеткой — в пьяное ДТП на севере Петербурга он угодил без прав

Тимур Булатов арестован на десять суток за то, что он был лишен права управлять машиной, но все равно сел за руль. Он третий день в спецприемнике.

Карточка на Тимура Булатова зарегистрирована на сайте мировых судей, решение было принято на следующий день после аварии. Он на «Додже» в вечернее время 1 декабря пересекал перекресток проспекта Просвещения и Ивана Фомина. Булатов был неосторожен: задел две машины и несколько секунд прокатил человека на капоте. Процесс зафиксирован на видео.

По данным «Фонтанки», на утро 5 декабря Булатов находится в спецприемнике. Судья решил, что наказать его надо практически максимально строго и дал ему 10 суток из 15 возможных. Судя по статье, нарушает гееборец не впервые, арест он получил за то, что сел за руль, хотя лишен прав. За что именно — неизвестно, в судебной базе подобных материалов за его фамилией нет.