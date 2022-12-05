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    Гееборец Булатов за решеткой — в пьяное ДТП на севере Петербурга он угодил без прав

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    6 комментариев

    Тимур Булатов арестован на десять суток за то, что он был лишен права управлять машиной, но все равно сел за руль. Он третий день в спецприемнике.

    Карточка на Тимура Булатова зарегистрирована на сайте мировых судей, решение было принято на следующий день после аварии. Он на «Додже» в вечернее время 1 декабря пересекал перекресток проспекта Просвещения и Ивана Фомина. Булатов был неосторожен: задел две машины и несколько секунд прокатил человека на капоте. Процесс зафиксирован на видео.

    По данным «Фонтанки», на утро 5 декабря Булатов находится в спецприемнике. Судья решил, что наказать его надо практически максимально строго и дал ему 10 суток из 15 возможных. Судя по статье, нарушает гееборец не впервые, арест он получил за то, что сел за руль, хотя лишен прав. За что именно — неизвестно, в судебной базе подобных материалов за его фамилией нет.

    Тимур Булатов — известный в Петербурге активист-гееборец, который еще и специализируется на борьбе с контентом, оскорбляющим, по его мнению, чувства верующих. Он регулярно пишет заявления, по которым возбуждаются уголовные дела. В последнее время внимание его привлекла, например, блогерша, оголившая ягодицы на фоне Исаакиевского собора, аналогичная композиция на фоне Спаса-на-Крови, рисунки художницы Цветковой, пикеты директора петербургского ПЕН-клуба, а также высказывания об украинских детях, которые допустил в эфире RT Антон Красовский. До 2014 года Булатов носил псевдоним Исаев и находился в федеральном розыске по делу о растрате. Кроме того, его несколько раз привлекали после заявлений от тех, кого он пытался атаковать. Так, в июне 2021 года суд оштрафовал его на 32 тысячи за СМС ЛГБТ-активистам из Екатеринбурга.

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    Комментарии 6

    26705572205 Дек 2022 в 12:39
    Этот человек и раньше не вызывал уважения за счет своей деятельности, а теперь еще раз подтвердил мое негативное мнение о нем.
    +0−0
    А1357905 Дек 2022 в 12:39
    Машину конфискуют или она, как у всех этих деятелей, оформлена на бабушку?
    +0−0
    McGillavry05 Дек 2022 в 12:14
    Я верил в Человека, но данный гражданин оскорбил мою меру. Можно на него подать в суд?
    +0−0
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