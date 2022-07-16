Художницу Цветкову* оправдали по порностатье после трехлетнего процесса. Рассказываем, на чем строилось дело

Активистку и художницу Юлию Цветкову оправдал суд, хотя прокуратура просила три года лишения свободы. На заседание суда Цветкова пришла с большой спортивной сумкой с вещами для СИЗО, которые ей не понадобились.

Юлия Цветкова* с сумкой, собранной для СИЗО Фото: телеграм-канал «Я/Мы Юлия Цветкова*» Поделиться Поделиться





Гендер — значит трансгендер?

В Комсомольске-на-Амуре Юлия занималась активизмом и детским театром. В «Мераке», как назывался театр, занимался 21 ребенок в возрасте от шести до семнадцати лет. Темы постановок были в основном социальные: антимилитаризм, буллинг в школе, проблемы взросления, гендерные стереотипы. Последней была посвящена юмористическая танцевальная постановка 2018 года с названием «Розовые и голубые», которая и стала предметом внимания силовиков.



По словам Цветковой, название спектакля, которое правоохранители связали с пропагандой ЛГБТ, придумал один из её несовершеннолетних учеников. На странице фестиваля, в рамках которого должна была пройти постановка, её содержание описывали так: «Девочки — жертвы моды, принцессы и будущие мамы? Мальчики — шалопаи и солдаты, которые никогда не плачут? Или все же мы личности? Все разные и все равны?»



В итоге спектакль все-таки состоялся, но на новой площадке и для закрытого круга зрителей. С учениками Цветковой полиция говорила в школе, а саму художницу вызвали на допрос в отделение по борьбе с экстремизмом. Там ей показывали скриншоты из соцсетей. Допрос Цветкова вспоминает так:



«Один из скриншотов был с прошлогоднего мастер-класса, на котором девочка рисовала картину, а на этой картине оказалась радуга. Мне пришлось в двух абзацах писать, что моя несовершеннолетняя ученица рисовала радугу по собственному желанию, без давления и принуждения. Дальше мы застряли на фразе «гендерные стереотипы». Сотрудник полиции подумал, что гендер — значит трансгендер. Я объяснила, что такое гендерные стереотипы, что я подразумеваю под этим термином, какие есть примеры стереотипов, прям как на школьном экзамене» (цитата по Lenta.ru).



В это время на Цветкову, как она говорит, написали жалобы о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, разжигании ненависти и экстремизме. Судили ее в итоге по статье о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ).

Лесбиянка и секс-тренер

Уголовное дело против Цветковой возбудили в ноябре 2019 года из-за рисунков в группе во «ВКонтакте» «Монологи вагины». Название — отсылка к пьесе 90-х годов американской феминистки и писательницы Ив Энцлер, которая позже высказывалась в защиту активистки. В паблике Цветкова выкладывала абстрактные изображения женского тела. В основном картинки намекали на вульву. Группа Цветковой не заблокирована и сейчас: на данный момент в ней состоят 3,8 тысячи человек, подавляющая часть которых присоединилась к сообществу уже после возбуждения дела.



После предъявления обвинения обыски прошли не только дома у Цветковой, но и в детской студии, которую основала ее мать Анна Ходырева. Проводившие обыск силовики, по словам художницы, назвали её «лесбиянкой и секс-тренером». Тогда же с Цветковой взяли подписку о неразглашении и невыезде.

В ходе экспертизы для суда изображения в группе Цветковой специалисты сравнивали со сценами из сериала «Секс в большом городе» и пришли к выводу, что картинки носят порнографический характер: «Некоторые картины могут провоцировать негативные реакции у ортодоксальных верующих, ответственных родителей, а также у солдат-срочников». Как писали СМИ, Татьяну Троицкую, однофамилицу одного из писавших заключение экспертов (которая тоже занимается экспертизой в области искусства), признали виновной в контрабанде скульптур XIX века. В документе Троицкая указала, что скульптура, которую собирались вывезти из страны, сделана в 2013 году.



После возбуждения дела о распространении порнографии Цветкову дважды штрафовали по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП) за публикации во «ВКонтакте» — на 50 и 75 тысяч рублей. Ещё одно дело о пропаганде суд пока не рассмотрел.

Не злоупотребляйте правами

О том, что Цветкова распространяет порнографию, в полицию, по его же словам, сообщил петербургский «борец с геями» Тимур Булатов. Среди прочего он специализируется на борьбе с контентом, который оскорбляет чувства верующих. Например, Булатов подал жалобу на блогершу Ирину Волкову. В марте суд признал её виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ) и назначил за оголение ягодиц на фоне Исаакиевского собора 180 часов обязательных работ.



Второй весенний кейс с оголением тел, которое позволили себе на фоне Спаса на Крови подростки 17 и 15 лет, вероятно, тоже связан с Булатовым. В пресс-службе судов города заметили, что фото с юношами увидел, в том числе, «гражданин Булатов», который испытал по этому поводу нравственные страдания. Дело еще не рассматривали.

До охоты на любителей обнажиться Булатов фокусировался на ЛГБТ-тематике. В частности, довольно успешно добивался увольнения преподавателей, которые казались ему недостаточно благонадежными. Увольняли не всех, были у Булатова и провалы.

Заметим, что Булатов не может похвастать благонадежностью сам: до 2014 года он скрывался под псевдонимом Исаев и находился в федеральном розыске по делу о растрате. Кроме того, его несколько раз привлекали после заявлений от тех, кого он пытался атаковать. Так, в июне 2021 года суд оштрафовал его на 32 тысячи за СМС ЛГБТ-активистам из Екатеринбурга.

Обычно, конечно, бывает наоборот. Мать Цветковой рассказывала, что активистка неоднократно получала от него угрозы. Она написала несколько заявлений в полицию — но там художницу предупредили о «недопустимости злоупотребления правом на обращение».



Как утверждает Булатов, несмотря на оправдательный приговор, он собирается подавать на Цветкову ещё одну жалобу: за «изображение орального секса». «У меня есть уголовный состав по той же самой статье, и мы сейчас будем возбуждать уголовное дело второе. Процессуальный экстаз ее я буду продолжать. Она будет у меня по судам ходить, как на работу», — заявил он журналистам.

Пока заявление от Булатова маячит лишь в перспективе, Цветкову ждут 10 дней, в течение которых прокуратура может обжаловать приговор. Ни сама Юлия, ни её мама комментариев пока не дают: запрещает подписка о неразглашении.

*В июне Минюст признал Юлию Цветкову СМИ-иностранным агентом.