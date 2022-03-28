«Акцент был на мужскую аудиторию». Оголившую ягодицы у Исаакия блогершу приговорили к обязательным работам

Волкову признали виновной по ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Блогерше вменили два эпизода оголения ягодиц на фоне Исаакиевского собора. Снимки и видео были выложены в соцсети. Вину Волкова признала, дело рассматривали в особом порядке.

Суд также учёл смягчающие обстоятельства: обвиняемая воспитывает 13-летнего сына. На жизнь Волкова зарабатывает как мастер шугаринга и бровист. Живет с гражданским мужем, сыном и тремя котами.

«Вела инстаграм* (деятельность соцсети запрещена в РФ. — Прим. ред.). Акцент был на мужскую аудиторию, ягодицы... заигралась в блогера. Вину признаю, так нельзя делать. Ребёнок сказал: наконец-то инстаграм удалишь», — отметила Волкова.