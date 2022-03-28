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«Акцент был на мужскую аудиторию». Оголившую ягодицы у Исаакия блогершу приговорили к обязательным работам

В Петербурге мировой судья судебного участка № 40 назначила наказание в виде 180 часов обязательных работ инстаграм-блогеру Ирине Волковой, оголившейся на фоне Исаакиевского собора. Решение вынесено 28 марта.

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Волкову признали виновной по ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Блогерше вменили два эпизода оголения ягодиц на фоне Исаакиевского собора. Снимки и видео были выложены в соцсети. Вину Волкова признала, дело рассматривали в особом порядке.

Суд также учёл смягчающие обстоятельства: обвиняемая воспитывает 13-летнего сына. На жизнь Волкова зарабатывает как мастер шугаринга и бровист. Живет с гражданским мужем, сыном и тремя котами.

«Вела инстаграм* (деятельность соцсети запрещена в РФ. — Прим. ред.). Акцент был на мужскую аудиторию, ягодицы... заигралась в блогера. Вину признаю, так нельзя делать. Ребёнок сказал: наконец-то инстаграм удалишь», — отметила Волкова.

Гособвинение просило наказание в виде 200 часов обязательных работ. Суд назначил 180 часов обязательных работ.

Жалобу на Волкову написал известный гееборец-мусульманин Тимур Булатов.

*Деятельность соцсети запрещена в РФ.

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Комментарии (25)

VKuser19674011
Была бы хоть опа красивая. А так грязная задница. Пусть работает руками. Сколько быдла в Петербург понаехало.🙃
Modest_5e4ce41f7533b
А не позволить ли ей обязательные работы демонстрацией ягодиц отработать?
DrDick
Странно, что мусульманин переживает за православные соборы.
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