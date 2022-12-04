В пьяном ДТП на Просвещения участвовала машина гееборца Булатова. «Человек, похожий на…» — тоже в кадре

Серебристый «Додж», который, по словам очевидцев, собрал в Выборгском районе еще две машины в одном ДТП, принадлежит известному активисту-гееборцу Тимуру Булатову. По видео сложно сказать, сам ли он мчался в этот вечер на борьбу с нетрадиционными ценностями, но портретное сходство присутствует.



По данным «Фонтанки», «Доджем» 2005 года выпуска владеет именно Тимур Булатов. Видео происшествия еще 1 декабря прислали «Фонтанке» читатели. По их словам, от водителя машины исходил запах алкоголя, а одного из свидетелей, пытавшегося не дать ему покинуть место ДТП, виновник прокатил на капоте, после чего скрылся. В ГУ МВД также подтвердили, что один из участников аварии был в состоянии алкогольного опьянения.