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    В пьяном ДТП на Просвещения участвовала машина гееборца Булатова. «Человек, похожий на…» — тоже в кадре

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    Серебристый «Додж», который, по словам очевидцев, собрал в Выборгском районе еще две машины в одном ДТП, принадлежит известному активисту-гееборцу Тимуру Булатову. По видео сложно сказать, сам ли он мчался в этот вечер на борьбу с нетрадиционными ценностями, но портретное сходство присутствует.

    По данным «Фонтанки», «Доджем» 2005 года выпуска владеет именно Тимур Булатов. Видео происшествия еще 1 декабря прислали «Фонтанке» читатели. По их словам, от водителя машины исходил запах алкоголя, а одного из свидетелей, пытавшегося не дать ему покинуть место ДТП, виновник прокатил на капоте, после чего скрылся. В ГУ МВД также подтвердили, что один из участников аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

    Читатель «Фонтанки» Павел

    Люди, имевшие возможность посмотреть оригинал видеоролика, знакомые черты уверенно опознали. Однако дозвониться до самого Тимура Булатова, чтобы узнать, не подвело ли их зрение, и был ли он за рулем «Доджа», не удалось: телефон не в сети, на свою страницу ВКонтакте Булатов не заходил двое суток.

    Тимур Булатов — известный в Петербурге актвист-гееборец, который еще и специализируется на борьбе с контентом, оскорбляющим, по его мнению, чувства верующих. Он регулярно пишет заявления, по которым возбуждаются уголовные дела. В последнее время внимание его привлекла, например, блогерша, оголившая ягодицы на фоне Исаакиевского собора, аналогичная композиция на фоне Спаса-на-Крови, рисунки художницы Цветковой, пикеты директора петербургского ПЕН-клуба, а также высказывания об украинских детях, которые допустил в эфире RT Антон Красовский. До 2014 года Булатов носил псевдоним Исаев и находился в федеральном розыске по делу о растрате. Кроме того, его несколько раз привлекали после заявлений от тех, кого он пытался атаковать. Так, в июне 2021 года суд оштрафовал его на 32 тысячи за СМС ЛГБТ-активистам из Екатеринбурга.

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