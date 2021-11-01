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«Эй, православные, кого эта жопа оскорбляет?» Уголовное дело о фотосессии на фоне Исаакиевского собора началось с заявления гееборца Тимура Булатова

Стало известно, кто написал заявление на блогершу, оголившуюся перед Исаакиевским собором

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Заявителем по делу инстаграм-блогера Ирины Волковой выступил «нравственный джихадист» Тимур Булатов. Он рассказал 1 ноября «Фонтанке» о легкости уголовного преследования противников традиционализма.

По словам Булатова, несколько дней назад ему скинули прошлогодние фото со страницы Волковой, после чего он «тут же» сделал заявку по 112. Оголенные ягодицы блогерши на фоне Исаакиевского собора, по мнению гееборца, попадали под 148-ю статью Уголовного кодекса «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Она подразумевает явное неуважение к обществу и намеренное оскорбление религиозных чувств верующих.

Следственному комитету недоставало персональных заявлений, и в этом ему тоже помог Булатов.

«Я кинул клич по друзьям: «Эй, православные, кого эта жопа оскорбляет?» Отозвался один человек, зовут его Аркаша. Мы с ним тут же поехали в СК, и дело возбудили», — вспоминает активист.

Ирину Волкову доставили 31 октября в суд на меру пресечения, но отпустили. Вину женщина признала.

Тимур Булатов называет защиту традиционных ценностей основным видом своей деятельности. В 2010-х он активно участвовал в борьбе с ЛГБТ под псевдонимом Тимур Исаев. Менять фамилию ему пришлось из-за федерального розыска по делу о растрате.

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Комментарии (33)

serglaz
«Я кинул клич по друзьям: «Эй, православные, кого эта жопа оскорбляет?» Отозвался один человек, зовут его Аркаша."

Я по полу катался от этого шедевра ))
Свободу Лёхе!
Судя по биографии, он у них там со швабры не слезает..)
Pilat
Многих, если не всех атеистов оскорбляет бешенное строительство церквей и церквушек повсеместно куда не приедешь.
Атеизм это тоже традиционные ценности.
Только вот получается, что атеисты, в отличии от православных, не агрессивны и никуда по этому поводу не заявляют.
Что то не так в этом новом прекрасном мире традиционных ценностей и капитализма.
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