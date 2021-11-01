«Эй, православные, кого эта жопа оскорбляет?» Уголовное дело о фотосессии на фоне Исаакиевского собора началось с заявления гееборца Тимура Булатова

По словам Булатова, несколько дней назад ему скинули прошлогодние фото со страницы Волковой, после чего он «тут же» сделал заявку по 112. Оголенные ягодицы блогерши на фоне Исаакиевского собора, по мнению гееборца, попадали под 148-ю статью Уголовного кодекса «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Она подразумевает явное неуважение к обществу и намеренное оскорбление религиозных чувств верующих.

Заявителем по делу инстаграм-блогера Ирины Волковой выступил «нравственный джихадист» Тимур Булатов. Он рассказал 1 ноября «Фонтанке» о легкости уголовного преследования противников традиционализма.

Следственному комитету недоставало персональных заявлений, и в этом ему тоже помог Булатов.



«Я кинул клич по друзьям: «Эй, православные, кого эта жопа оскорбляет?» Отозвался один человек, зовут его Аркаша. Мы с ним тут же поехали в СК, и дело возбудили», — вспоминает активист.



Ирину Волкову доставили 31 октября в суд на меру пресечения, но отпустили. Вину женщина признала.



Тимур Булатов называет защиту традиционных ценностей основным видом своей деятельности. В 2010-х он активно участвовал в борьбе с ЛГБТ под псевдонимом Тимур Исаев. Менять фамилию ему пришлось из-за федерального розыска по делу о растрате.

