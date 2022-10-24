Петербургский гееборец Тимур Булатов обратился в СК и МВД с просьбой проверить слова Красовского

Петербургский гееборец Тимур Булатов обратился в Следственный комитет и Центр «Э» с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского про украинских детей. Об этом он сообщил «Фонтанке» 24 октября.
На своей странице в соцсети Булатов уточняет, что требует возбудить против Красовского уголовные дела по статьям 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а также 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова журналиста и доложить ему о результатах. В пресс-службе СК уточнили, что с просьбой провести проверку обратился пользователь социальной сети.
Антон Красовский высказался о детях в эфире программы «Антонимы», куда в качестве гостя был приглашен писатель Сергей Лукьяненко. Автор «Дозоров» рассказал, как в 12-летнем возрасте он находился на территории Западной Украины и местные дети говорили ему про оккупацию «москалями». Красовский ответил тирадой о том, что таких детей надо топить и сжигать. Глава RT Маргарита Симоньян сказала, что Красовский отстранен от работы, но оставила шанс объясниться, что тот и сделал.
В своем телеграм-канале журналист извинился перед зрителями, сотрудниками RT и отдельно перед Симоньян. Свое высказывание он объяснил тем, что «порой в эфире его несет, и он не может остановиться».