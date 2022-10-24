Петербургский гееборец Тимур Булатов обратился в СК и МВД с просьбой проверить слова Красовского

Петербургский гееборец Тимур Булатов обратился в Следственный комитет и Центр «Э» с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского про украинских детей. Об этом он сообщил «Фонтанке» 24 октября.



На своей странице в соцсети Булатов уточняет, что требует возбудить против Красовского уголовные дела по статьям 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а также 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

