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    Петербургский гееборец Тимур Булатов обратился в СК и МВД с просьбой проверить слова Красовского

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    10 комментариев

    Петербургский гееборец Тимур Булатов обратился в Следственный комитет и Центр «Э» с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского про украинских детей. Об этом он сообщил «Фонтанке» 24 октября.

    На своей странице в соцсети Булатов уточняет, что требует возбудить против Красовского уголовные дела по статьям 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а также 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова журналиста и доложить ему о результатах. В пресс-службе СК уточнили, что с просьбой провести проверку обратился пользователь социальной сети.

    Антон Красовский высказался о детях в эфире программы «Антонимы», куда в качестве гостя был приглашен писатель Сергей Лукьяненко. Автор «Дозоров» рассказал, как в 12-летнем возрасте он находился на территории Западной Украины и местные дети говорили ему про оккупацию «москалями». Красовский ответил тирадой о том, что таких детей надо топить и сжигать. Глава RT Маргарита Симоньян сказала, что Красовский отстранен от работы, но оставила шанс объясниться, что тот и сделал.

    В своем телеграм-канале журналист извинился перед зрителями, сотрудниками RT и отдельно перед Симоньян. Свое высказывание он объяснил тем, что «порой в эфире его несет, и он не может остановиться».

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    Комментарии 10

    houspi24 Окт 2022 в 12:58
    Появился новый вид спорта гейборьба?
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!24 Окт 2022 в 12:55
    всё самое интересное ещё впереди!

    хе-хе.
    +0−0
    ***_12324 Окт 2022 в 12:47
    А почему товарищ ещё не на передовой? ГосСМИ говорят, что там же эти, с кем он борется.
    +1−0
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