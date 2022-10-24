«Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт». Красовский извинился за призыв «топить» украинских детей

Журналист Антон Красовский извинился за свой призыв «топить» детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями»:



«Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей», — написал Красовский в своём телеграм-канале 24 октября.



Он объяснил, как это произошло: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт. И ты не можешь остановиться».



Он попросил прощения у зрителей и отдельно у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

