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    «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт». Красовский извинился за призыв «топить» украинских детей

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    12 комментариев

    Журналист Антон Красовский извинился за свой призыв «топить» детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями»:

    «Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей», — написал Красовский в своём телеграм-канале 24 октября.

    Он объяснил, как это произошло: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт. И ты не можешь остановиться».

    Он попросил прощения у зрителей и отдельно у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

    «Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — добавил журналист.

    Скандальное высказывание Красовский допустил в своей программе «Антонимы», на которую в качестве гостя был приглашен фантаст Сергей Лукьяненко. Писатель рассказал, что в 12-летнем возрасте оказался на Украине и столкнулся с антирусскими настроениями среди сверстников. Красовский заявил: «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением». Гость попытался возразить, но не был услышан.

    Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание журналиста диким и омерзительным и заявила, что сотрудничество с ним остановлено.

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    Комментарии 12

    houspi24 Окт 2022 в 09:33
    Ну бывает так, сидишь наверху а тебя несёт.
    +2−0
    VKuser4918336224 Окт 2022 в 09:33
    Он сказал своё истинное мнение, а сейчас лицемерно извиняется, чтоб отвязались.
    +3−0
    ProstoZloy24 Окт 2022 в 09:33
    "как будто существовали какие-то правила для того, чтобы убивать людей"
    Л.Н. Толстой.
    +0−0
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