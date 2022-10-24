«Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт». Красовский извинился за призыв «топить» украинских детей

Журналист Антон Красовский извинился за свой призыв «топить» детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями»:
«Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей», — написал Красовский в своём телеграм-канале 24 октября.
Он объяснил, как это произошло: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт. И ты не можешь остановиться».
Он попросил прощения у зрителей и отдельно у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.
«Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — добавил журналист.
Скандальное высказывание Красовский допустил в своей программе «Антонимы», на которую в качестве гостя был приглашен фантаст Сергей Лукьяненко. Писатель рассказал, что в 12-летнем возрасте оказался на Украине и столкнулся с антирусскими настроениями среди сверстников. Красовский заявил: «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением». Гость попытался возразить, но не был услышан.
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание журналиста диким и омерзительным и заявила, что сотрудничество с ним остановлено.