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    «Дико и омерзительно». RT остановил сотрудничество с журналистом Красовским после слов о том, что «украинских детей нужно топить»

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    11 комментариев

    Телеканал RT остановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским после его высказывания об украинских детях. Об этом 24 октября написала в телеграм-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Фраза прозвучала в авторской программе Красовского «Антонимы», на которой гостем был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире Лукьяненко рассказал, что в 1980 году, когда ему было 12 лет, оказался на Украине и столкнулся с антирусскими высказываниями сверстников. В ответ на это Красовский заявил: «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением». Лукьяненко попытался возразить, но не был услышан.

    В комментарии «Подъему» Сергей Лукьяненко сказал, что Красовский выразился очень провокативно, но такие высказывания нельзя допускать даже в рамках провокативного высказывания. «Это пусть будет на его совести», — заметил писатель.

    Как отметила Маргарита Симоньян, высказывание журналиста «дико и омерзительно», но у Красовского есть шанс объясниться, «каким временным помешательством» были вызваны его слова.

    Она подчеркнула, что на данный момент останавливает сотрудничество с журналистом, поскольку коллектив телеканала не допускает возможности того, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то способен разделять подобную дичь».

    Сам Красовский ситуацию пока не прокомментировал.

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    Комментарии 11

    27570989924 Окт 2022 в 02:47
    " А судьи кто?" Грибоедов, Горе от ума
    +1−0
    Petr Sh.24 Окт 2022 в 02:45
    А по-моему, неплохо получилось. Чего она такая добрая? или осуждает СВО?
    +0−0
    Tervu24 Окт 2022 в 02:29
    Пчёлы не просто подозревают, они просто точно знают😀
    Сейчас все начнут кидаться на Красовского, а Симоньян прямо мать Тереза. Ребята, следите за руками!
    +0−0
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