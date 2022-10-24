«Дико и омерзительно». RT остановил сотрудничество с журналистом Красовским после слов о том, что «украинских детей нужно топить»

Телеканал RT остановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским после его высказывания об украинских детях. Об этом 24 октября написала в телеграм-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.



Фраза прозвучала в авторской программе Красовского «Антонимы», на которой гостем был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире Лукьяненко рассказал, что в 1980 году, когда ему было 12 лет, оказался на Украине и столкнулся с антирусскими высказываниями сверстников. В ответ на это Красовский заявил: «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением». Лукьяненко попытался возразить, но не был услышан.